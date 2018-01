Hamas diz que militantes têm o dever de matar Sharon Militantes palestinos têm agora o dever de matar o primeiro-ministro Ariel Sharon e outros líderes israelenses, afirmou hoje Khaled Mashaal, o líder do grupo Hamas à Associated Press. Mashaal fez a declaração por telefone dois dias depois que helicópteros israelenses mataram o líder espiritual do Hamas Ahmed Yassin, no momento em que o clérigo tetraplégico deixava uma mesquita em Gaza. "É o direito, na verdade o dever, da resistência alvejar as cabeças do terrorismo sionista da mesma forma que eles estão alvejando os símbolos da resistência durante as últimas décadas, incluindo o último e maior símbolo, Yassin", disse Mashaal. "Este é um direito natural e o princípio da reciprocidade", acrescentou. Mais cedo, o Hamas divulgou em seu site uma entrevista com Marshaal, que está baseado na capital síria, na qual ele afirmava que a ala militar do grupo terá de demonstrar se é capaz de matar Sharon. "Espero que os combatentes sagrados possam retaliar contra esse crime horrendo alvejando os mais proeminentes líderes sionistas... incluindo Sharon", disse Marshaal no site. "Espero que eles tenham sucesso".