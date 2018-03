Hamas diz que não negociará com premier palestino O grupo extremista islâmico Hamas anunciou nesta sexta-feira que vai suspender as conversações com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, sobre o fim dos ataques a Israel. ?O diálogo terminou?, disse o dirigente do Hamas Abdel Aziz Rantisi, que chamou de inaceitáveis os compromissos firmados por Abbas na reunião desta semana, na Jordânia, com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e o presidente norte-americano, George W. Bush. Antes da reunião com Sharon e Bush, o primeiro-ministro palestino teve várias conversas com o Hamas para negociar um cessar-fogo. Abbas tinha se mostrado confiante com os encontros. Um dos pontos para a implantação do plano de paz é o fim das agressões dos grupos extremistas a Israel.