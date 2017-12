Hamas e Comitês Populares negam informações sobre soldado Porta-vozes do Movimento islâmico Hamas e dos Comitês Populares da Resistência (CPR) se negaram nesta segunda-feira a dar qualquer informação sobre o paradeiro do soldado Gilad Shalit, seqüestrado no domingo por milicianos dos dois grupos em uma base de Israel. "Não podemos fornecer qualquer informação", disseram Abu Obeid, do Hamas, e Abu Mujaed, do CRP, que assumiram a responsabilidade pela operação contra a base de Telem, junto à fronteira sul de Gaza, na qual, além disso, morreram dois soldados israelenses, e outros seis ficaram feridos. Os porta-vozes também não quiseram informar se estão dispostos a uma troca do soldado por prisioneiros palestinos reclusos em Israel, cujo número é calculado em 8.500, entre eles 300 condenados à prisão perpétua. Fontes palestinas tinham informado que diplomatas egípcios na Cidade de Gaza entraram em contato com os seqüestradores, mas os funcionários se negaram a fazer comentários sobre essa informação. As autoridades israelenses ameaçam promover uma invasão militar de grande escala à faixa autônoma de Gaza para resgatar o soldado e combater as milícias.