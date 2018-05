Hamas e Fatah chegam a acordo, dizem fontes

O plano pede a formação de um único governo interino nos próximos dias e o início dos preparativos para eleições presidencial e legislativas daqui a um ano. Segundo os representantes, o acordo foi fechado com a mediação do Egito. Eles falaram em condição de anonimato, antes do anúncio oficial, que será feito no Cairo, ainda hoje.

Apesar do acordo, questões importantes permanecem sem solução, como quem vai controlar as forças de segurança rivais, por exemplo. Discordâncias sobre o controle da segurança surgiram em junho de 2007, durante a guerra civil que terminou com o Hamas tomando o controle de Gaza. As informações são da Associated Press.