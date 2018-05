Hamas e Fatah chegam a acordo para governo único, dizem fontes

Em foto de 2007, Haniyeh se encontra com Abbas.

CAIRO - Autoridades palestinas dos movimentos rivais Fatah e Hamas disseram ter chegado a um acordo inicial para encerrar os quatro anos de divergências que provocaram a criação de dois governos, um na Cisjordânia e outro da Faixa de Gaza.

O acordo, durante reunião no Cairo, prevê a formação de um governo transitório de união e o início dos preparativos para as eleições presidencial e legislativas daqui a um ano, informaram um fonte oficial do Egito e um porta-voz do Fatah.

As delegações "chegaram a um acordo completo após a discussão de todos os pontos, inclusive da formação de um governo transitório", segundo a agência egípcia Mena. Todas as facções palestinas serão convocadas para uma reunião nos próximos dias, em que o acordo será assinado, acrescentou a agência.

Israel

O governo israelense afirmou que irá estudar a natureza do "entendimento" alcançado hoje entre os movimentos palestinos antes de se posicionar sobre a repercussão que o acordo pode ter em suas relações com a Autoridade Nacional Palestina. "Estamos vendo os detalhes, queremos ver o que é o melhor antes de adotar uma postura oficial", disse à Efe Ashley Perry, porta-voz do ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ficou surpreso com o acordo. Ele advertiu, ano passado, que a reconciliação entre o Hamas e o Fatah significaria o fim de qualquer processo negociador.

Nas últimas semana, fontes governamentais revelaram que Netanyahu tinha intenção de lançar uma nova iniciativa diplomática para impulsionar as negociações de paz com os palestinos, interrompidas em setembro de 2010.

Com Efe