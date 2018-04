Hamas e Fatah discutem como acelerar eleição palestina As facções rivais palestinas Hamas e Fatah concordaram em se encontrar na capital do Qatar, neste domingo, para discutir a realização de eleições presidenciais e legislativas no curto prazo. O presidente palestino, Mahmud Abbas e o chefe do Hamas, Khaled Meshaal se encontrariam hoje para explorar a formação de um comitê interno palestino para planejar as preparações para as eleições e a implementação de um acordo de reconciliação. "Nós concordamos com a realização de eleições rapidamente e para isso temos que remover qualquer obstáculo que possa atrasar o pleito", disse o porta-voz do Fatah, Azzam al-Ahmad.