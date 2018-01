Hamas e Fatah irão apresentar novo governo ao Parlamento Os rivais políticos Hamas e Fatah pretendem apresentar o novo governo de unidade palestina ao Parlamento para obter voto de confiança neste sábado, 17, após seguidas reuniões para dividir o poder entre os membros dos dois grupos. A decisão de marcar uma data foi feita em uma reunião nesta quarta-feira, 13, entre o presidente palestino, Mahmoud Abbas, do Fatah, e o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas. Além disso, ambos se encontraram mais tarde para iniciar as discussões sobre quem será o ministro do Interior do governo de coalizão Depois de seu encontro com Abbas, Haniyeh solicitou uma sessão no Parlamento em busca do voto de confiança. Os dois grupos rivais palestinos acordaram, em Meca, a estruturação de um novo governo palestino. No entanto a comunidade internacional disse que só irá reconhecer a coalização caso esta aceite acabar com a violência na região, reconhecer a existência de Israel e firmar acordos de paz com o Estado judeu. O Hamas havia declarado que não pretende reconhecer Israel e, por isso, a ajuda internacional ao governo palestino continua bloqueada. Abbas, por sua vez, tenta negociar simultaneamente com Haniyeh e membros da ONU para que este impasse seja resolvido, tendo em vista a aplicação da coalizão o quanto antes.