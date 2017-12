Hamas e Fatah prometem não deixar Meca antes de acordo Os dirigentes palestinos do Hamas e do Fatah declararam nesta quarta-feira que não sairão de Meca sem ter conseguido um "acordo de reconciliação". Esta promessa foi feita pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas; pelo chefe do Escritório Político do Hamas, Khaled Mashaal, e pelo primeiro-ministro, Ismail Haniyeh, também do Hamas, em declarações anteriores à reunião a portas fechadas entre os três dirigentes. "Quero garantir aos cidadãos palestinos que não vamos sair deste lugar sem um acordo, por respeito a este lugar sagrado e ao sangue palestino", disse Mashaal em discurso. Abbas repetiu a mesma idéia: "Há determinação entre os palestinos para conseguir um acordo antes de sair da Arábia Saudita". Este pacto, segundo ele, se baseará em quatro pontos: a formação de um governo de união nacional, a revitalização da Organização de Libertação da Palestina como "casa comum" dos palestinos, a conquista da reconciliação nacional e o aprofundamento do pacto nacional. Haniyeh, por sua vez, disse: "Viemos aqui para chegar a um acordo, e estamos determinados a atender à aspirações do povo palestino". Após estas declarações, os três líderes começaram sua reunião a portas fechadas.