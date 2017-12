Hamas e Fatah renovam trégua após breves confrontos Negociadores do Hamas e Fatah renovaram a frágil trégua decretada na terça-feira, depois dos breves mas violentos confrontos entre milicianos dos dois lados, nesta madrugada, na Cidade de Gaza, informa o jornal israelense "Ha´aretz". Os confrontos nas ruas próximas à casa do ministro de Relações Exteriores palestino, Mahmoud Zahar, e à residência local do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, terminaram após a mediação de representantes das duas facções. Apesar da intensidade dos ataques, não houve baixas em nenhum dos lados, segundo vários funcionários. Fontes próximas ao primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, informaram que o Governo israelense analisa se deve ou não respeitar a trégua em Gaza. Nas últimas 24 horas foram disparados 12 foguetes do norte da faixa palestina. As fontes próximas a Olmert explicaram que "por enquanto Israel continuará com a política de contenção, enquanto se resolve a situação nos territórios palestinos".