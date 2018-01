Hamas e Fatah se enfrentam após formação de novo governo Um militante do Fatah morreu e outros quatro ficaram feridos nesta quarta-feira, 21, no primeiro confronto entre membros do grupo e do rival Hamas desde que um governo de união nacional foi formado entre as duas facções. O Fatah disse que a chamada Força Executiva do Hamas atirou com um lança-granadas contra a casa de um alto comandante das Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, no Norte de Gaza, matando um dos membros do grupo. Quatro homens armados foram feridos, mas não o comandante, segundo o partido. As Brigadas dos Mártires de al-Aqsa é o braço armado do Fatah, facção do presidente palestino Mahmoud Abbas. O porta-voz do Fatah Abdel Hakim Awad disse que o Hamas planejou o ataque antecipadamente e alertou sobre "graves consequências" mais ofensivas seja realizadas. Já Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, disse que o grupo somente respondeu a tiros vindos das casa do comandante da al-Aqsa. Ele disse que um militante do Fatah estava se preparando para usar o lança-granadas quando a arma explodiu em suas mãos, matando-o e ferindo mais quatro pessoas. Este foi o primeiro confronto com morte desde que os dois partidos formaram um governo de unidade palestino no sábado.