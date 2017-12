Hamas e FPLP podem fazer aliança A Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) quer unir-se a um futuro governo de coalizão constituído pelo Hamas, majoritário no novo Conselho Legislativo Palestino (Parlamento). O chefe do partido FPLP no Parlamento, Jamil Majdalani, fez o anúncio após reunir-se nesta segunda-feira em Gaza com o dirigente do Hamas Mahmoud A-Zahar. O Hamas, que obteve 74 das 132 cadeiras parlamentares nas eleições legislativas de 25 de janeiro, formará o governo após ter conseguido 60% dos votos, segundo a legislação eleitoral palestina. Já o líder do Hamas e candidato a primeiro-ministro, Ismail Haniye, reúne-se nesta segunda-feira à tarde com Saleem Za´noun, chefe do Conselho Nacional Palestino, principal órgão da Organização para a Libertação da Palestina (OLP). A reunião, que acontece na residência de Haniye no campo de refugiados de Shati, em Gaza, tem o objetivo de analisar a possível inclusão do Hamas na OLP, assim como as alianças políticas do governo que se estabelecer nos territórios palestinos. Além disso, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, deve reunir-se no final desta tarde com Haniyeh para estudar sua candidatura a primeiro-ministro e a formação do futuro governo da ANP.