Hamas e Jihad não querem eleições impostas pelos EUA Os movimentos fundamentalistas Hamas e Jihad Islâmica pronunciaram-se, nesta quarta-feira, contrários às eleições nos territórios palestinos sob pressão dos Estados Unidos. "As eleições são uma resposta precipitada às pressões norte-americanas", disse Mohammed Hindi, responsável político da Jihad Islâmica à imprensa internacional. As declarações foram feitas após o anúncio do ministro palestino Saeb Erekat de que eleições presidenciais e legislativas serão realizadas em janeiro.