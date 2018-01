Hamas elege novo líder em Gaza. Ele promete atacar Israel Abdel-Aziz al-Rantissi, um linha-dura que rejeita acordos com Israel ou a Autoridade Palestina, foi nomeado hoje (23) sucessor do líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin, assassinado por Israel na segunda-feira. Yassin representava a ala mais pragmática do grupo, segundo analistas palestinos. Al-Rantissi, um pediatra de 54 anos, era porta-voz e principal assessor do xeque, mas não é um guia espiritual. Ele foi eleito numa votação secreta da cúpula para chefiar o grupo na Faixa de Gaza. O principal dirigente continua sendo Khaled Meshal, que vive na Síria, e estabelece a linha política geral. Na prática, o Hamas é comandado por um coletivo de líderes de Gaza, da Cisjordânia e todo o mundo árabe. Na primeira declaração após eleito, Al-Rantissi pediu ao braço armado do Hamas, as Brigadas Izzeddine al Qassam, que "dêem uma lição ao inimigo", golpeando-o em qualquer lugar, qualquer momento e por todos os meios. "Este inimigo tem de dar-se conta de que não temos medo de nada", afirmou. "Querido povo, vocês que foram destituídos de suas cidades e vilas pelos judeus, vocês vão retornar a suas cidades e vilas através da luta, porque não temos nenhuma outra opção estratégica. A resistência continua", disse Al-Rantissi num estádio de Gaza onde milhares de pessoas participavam de uma cerimônia de pêsames.