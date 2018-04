Hamas enviou carta a Obama, diz funcionário dos EUA O senador democrata pelo Estado de Massachusetts, John Kerry, recebeu uma carta nesta semana do partido islâmico Hamas endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou hoje um funcionário do Departamento de Estado do governo dos EUA. "Eu posso confirmar que (a carta) era do Hamas para o presidente Obama. Ela foi entregue ao senador Kerry, que a entregou ao consulado", disse o funcionário, que falou sob anonimato. De acordo com ele, funcionários avaliam a carta e consideram "como lidar com ela". Kerry dirige o Comitê de Relações Exteriores do Senado e esteve na Faixa de Gaza. As informações são da Dow Jones.