Hamas espera resultado oficial para anunciar governo O movimento islâmico Hamas divulgará sua decisão sobre se formará o novo gabinete palestino após o anúncio dos resultados oficiais das eleições legislativas palestinas, declarou um dirigente do grupo. A Comissão Central Eleitoral deve anunciar nas próximas horas os resultados oficiais das eleições legislativas que realizadas na quarta-feira. Por enquanto, todo o governo palestino, liderado pelo primeiro-ministro Ahmed Qorei, renunciou após o Fatah reconhecer a vitória do Hamas nas eleições. Em declarações a meios de comunicação, o dirigente do movimento e número sete dos candidatos nacionais do grupo, Mahmoud al-Zahar, afirmou que, segundo os primeiros resultados, a lista do Hamas obteve uma vitória esmagadora na Cisjordânia e em Gaza. "Estes dados permitirão ao Hamas apresentar seu programa político a todos e chamar todos os grupos representados no Conselho Legislativo Palestino (Parlamento) para que se unam ao nosso programa", afirmou o dirigente islâmico. Al-Zahar ressaltou que o movimento nacionalista Fatah, liderado pelo presidente Mahmoud Abbas, "deve assimilar os resultados das eleições, porque não tem outra opção a não ser aceitar a opinião do povo palestino". Al-Zahar destacou que o "inimigo israelense" não está satisfeito com os resultados das eleições, mas afirmou: "Penso que Israel está imerso em um estado de grande confusão e não sabe como reagir diante da nova realidade política". O porta-voz do grupo islâmico Mushir Al-Masri anunciou esta manhã que o Hamas teria obtido 77 das 132 cadeiras do Parlamento palestino. Al-Masri acrescentou que seu grupo ganhou 44 cadeiras das 66 em disputa na lista por distritos municipais, e 50% dos votos nas listas nacionais, segundo os dados obtidos pelo Hamas da Comissão Central Eleitoral.