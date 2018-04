Hamas executa acusados de traição

O grupo radical palestino Hamas executou ontem dois acusados de colaborar com Israel. Esta foi a primeira vez que a pena de morte é aplicada na Faixa de Gaza desde que o Hamas chegou ao poder na região, em 2007. Os dois homens haviam sido condenados por tribunais militares em 2008 e 2009. O irmão de um deles disse que as duas famílias foram chamadas para visitá-los na prisão na quarta-feira, mas não foram informadas por autoridades do Hamas que a execução era iminente.