Hamas impõe condições para a reconciliação O grupo radical islâmico palestino Hamas apresentou ontem novas condições para fechar um acordo de reconciliação com a facção Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Ele e Khaled Meshal, líder do Hamas no exílio, tinham acertado no mês passado no Catar formar um governo de união liderado por Abbas. Mas líderes do grupo na Faixa de Gaza criticaram o acordo.