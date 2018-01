Hamas lança canal de televisão em Gaza O grupo islâmico Hamas lançou um canal de televisão na Faixa de Gaza, anunciaram dirigentes da entidade nesta segunda-feira. A emissora ainda está em fase experimental. Segundo os dirigentes do Hamas, trata-se de um primeiro passo para um canal de televisão internacional, similar ao mantido pelo grupo guerrilheiros libanês Hezbollah. A Al-Aqsa Television foi criada apenas algumas semanas antes das eleições gerais de 25 de janeiro nos territórios palestinos. Caso seja plenamente colocado no ar a tempo, o canal pode auxiliar as pretensões eleitorais do Hamas, dizem analistas. Fathi Hamad, um líder do Hamas em Gaza, disse que o canal começou a ser montado há meio ano, e passará por um período experimental que poderá durar de três a seis meses. "O objetivo é disseminar uma cultura islâmica e uma visão política, ideológica e científica condizentes com o espírito do Islã, além da divulgação de informações sobre temas importantes", disse Hamad a jornalistas. Ontem, a emissora transmitiu meia hora de leituras do Corão, o livro sagrado do Islã, mas nada além disso, por causa de problemas técnicos, disse uma fonte no Hamas. Enquanto estiver fora do ar, a Al-Aqsa TV exibirá uma fotografia da Mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém, um dos locais mais sagrados para os seguidores do Islã.