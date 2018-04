Hamas lança foguete de longo alcance contra Israel Um foguete Grad de longo alcance, lançado da Faixa de Gaza, atingiu a cidade israelense de Ashkelon, disse a polícia de Israel. É o primeiro foguete deste tipo disparado contra Israel desde o cessar-fogo firmado há duas semanas, após a ofensiva militar contra o grupo islâmico. O ataque ocorre no momento em que uma delegação do Hamas discute os termos de uma trégua de longo prazo com Israel, por intermédio de negociadores egípcios. Ninguém ficou ferido no ataque. As informações são da Associated Press.