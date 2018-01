Hamas marca votação de gabinete para próximo sábado O primeiro-ministro palestino Ismail Haniye anunciou hoje que o novo gabinete de governo da Autoridade Palestina (AP), montado pelo Hamas, será votado em uma sessão especial do parlamento no próximo sábado (25). A votação, último passo antes da instalação do governo do Hamas, era esperada para depois das eleições em Israel, que acontecerá na próxima semana. Entretanto, muitos dos 132 parlamentares deverão discursar na sessão, o que pode atrasar a votação por vários dias. O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, declarou que o grupo se encontrou com presidente Mahmoud Abbas, da Fatah, e juntos decidiram adiantar a votação para o sábado. Abbas e o Hamas não entraram em um acordo sobre a plataforma de governo proposta pelo Hamas, que não reconhece Israel. Segundo a legislação palestina, o presidente deve ratificar as nomeações e só então o Hamas poderá submetê-los a votação no Parlamento, onde não terá problema algum, pois conta com o apoio de 74 dos 132 deputados da Câmara.