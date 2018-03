Hamas ocupa quartel da Segurança Preventiva em Gaza

A milícia do movimento islâmico Hamas afirmou nesta quinta-feira, 14, que seus homens tomaram o quartel da Segurança Preventiva na Cidade de Gaza, sitiado desde o meio-dia de quarta-feira. Um porta-voz da milícia disse que o quartel, uma das duas posições nas quais o Fatah ainda resistia em Gaza, caiu esta manhã. Ele havia sido bombardeado nas últimas horas com centenas de bombas e foguetes antitanque. Nenhuma fonte do Fatah confirmou até agora a informação, que representaria um duro golpe para os nacionalistas em sua resistência ao Hamas.