Hamas perde partidários em Gaza A popularidade do Hamas na Faixa de Gaza caiu para a metade após o conflito contra Israel enquanto a do grupo rival Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, cresceu no território. A maior parte dos palestinos afirma ainda que o grupo islâmico está no caminho errado, segundo pesquisa do Centro de Opinião Pública Palestina. O apoio ao Hamas em Gaza era de 51,5% em novembro. Depois do conflito, que resultou na morte de 1.300 palestinos, apenas 27,8% dos moradores do território disseram apoiar o grupo. O novo levantamento coloca o Fatah, de Abbas, como o mais popular em Gaza, com 42,5% - 10 pontos percentuais a mais em relação a novembro. Na Cisjordânia, o cenário é o oposto. O Fatah, que tinha respaldo de 68,6%, possui agora 39,2%. Apesar da queda, o grupo de Abbas ainda é o preferido no território, pois o Hamas conta com 23,7% de simpatizantes entre os moradores da área controlada pelo Fatah. A impopularidade de Abbas também aumentou: 48,8% dos palestinos dizem-se insatisfeitos com o governo da AP e 28,7%, satisfeitos.