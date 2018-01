Hamas poderá participar de eleição palestina O grupo militante islâmico Hamas deixou aberta a possibilidade de participar nas eleições palestinas, prometidas pelo atual presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. A entrada do Hamas no pleito representaria um enorme desafio à liderança de Arafat e sua corrente, a Fatah. O Hamas, grupo radical conhecido por patrocinar ações violentas contra Israel, só perde em popularidade entre os palestinos para a própria Fatah, e prometeu continuar com os ataques suicidas contra civis israelenses. Esses ataques só cessarão, segundo o Hamas, quando Israel suspender a agrsssão contra civis palestinos. Na Cisjordânia, hoje, tropas israelenses abriram fogo contra um carro que tentou furar um bloqueio, informou o Exército. Um passageiro árabe foi morto, e o carro capotou. Leia o especial