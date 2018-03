Hamas prende ativistas do Fatah em reação a atentado A força de segurança do Hamas prendeu dezenas de ativistas do grupo rival Fatah, arremessou granadas na casa de um líder do Fatah e fixou postos de controle ao longo da Faixa de Gaza. As ações seguiram-se à explosão de um carro numa praia ontem, que matou cinco membros do Hamas e uma criança de seis anos. Líderes do Hamas culparam o Fatah pela explosão, embora as circunstâncias do incidente ainda não tenham sido esclarecidas. Os líderes do Fatah negaram envolvimento no episódio e um assessor do presidente palestino Mahmoud Abbas disse que a repressão do Hamas ao Fatah - a mais severa dos últimos meses - está reduzindo as perspectivas de uma eventual reconciliação. Se o alvo do atentado de ontem tiver mesmo sido o Hamas, o ataque foi o mais letal desde que militantes islâmicos expulsaram de Gaza as forças de seguranças aliadas ao Fatah numa violenta ocupação há mais de um ano. A explosão foi detonada sob um carro estacionado próximo a uma praia lotada da cidade de Gaza na sexta à noite, quando um grupo de ativistas do Hamas fazia um piquenique, segundo autoridades do grupo islâmico. Três militantes do Hamas e uma garota morreram imediatamente. Outros dois ativistas morreram hoje e 15 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina. Entre os mortos, estava um veterano comandante do Hamas e Iyad al-Hayeh, sobrinho de um congressista do Hamas. Osama al-Hayeh, filho do congressista, ficou ferido. A tensão era evidente nas ruas de Gaza após a explosão. Centenas de simpatizantes do Hamas acompanharam o funeral das vítimas, agitando bandeiras do movimento. Homens armados com rifles automáticos atiravam para o ar e prometiam vingança.