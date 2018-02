Hamas promete pôr fim a atentados suicidas O líder espiritual do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), xeque Ahmed Yassin, anunciou nesta segunda-feira em Gaza que o grupo está disposto a pôr fim aos ataques de homens-bomba se Israel retirar seu Exército das cidades autônomas palestinas reocupadas há mais de um mês. "Digo isto em resposta à nova situação mundial", afirmou Yassin, sem deixar claro, porém, se o Hamas suspenderá os atentados também contra os colonos judeus e os soldados israelenses nos territórios ocupados (Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental). A declaração de Yassin coincide com a decisão israelense de iniciar uma retirada paulatina das áreas reocupadas. Israel está se preparando para remover suas tropas de duas cidades palestinas tão logo a Autoridade Palestina (AP) esteja pronta para garantir a segurança nessas localidades, confirmou hoje o chanceler israelense, Shimon Peres, á Rádio Israel. No dia anterior, a emissora antecipara que o país poderia começar a remover o Exército de Belém e Hebron, na Cisjordânia. "Sim, há cidades que são mais calmas do que outros: Hebron, Belém e Jericó", disse o chanceler - esta última não foi reocupada pelos militares. Peres discutiu na noite de domingo com o negociador palestino Saeb Erekat a retirada de Hebron e Belém na terça-feira, caso não ocorram atentados nesse período. Yassin também condicionou o encerramento dos ataques ao fim das políticas israelenses de matar supostos líderes de grupos extremistas palestinos e demolir as casas de seus parentes. A decisão do Hamas, se concretizada, significaria uma mudança radical nas posições do grupo, um dos principais responsáveis pelos atentados suicidas contra israelenses desde o início da segunda intifada (levante palestino contra a ocupação), em setembro de 2000. O Hamas - principal organização islâmica palestina - não reconhece a existência de Israel e, portanto, não aceita os acordos de paz de Oslo. Na manhã de hoje, soldados israelenses mataram a tiros dois militantes da Jihad Islâmica que tentaram atacar o assentamento judaico de Gush Katif, na Faixa de Gaza. Dois soldados israelenses ficaram feridos. O ministro do Interior da AP, Abdel Razek al-Yehiya - empossado há cerca de um mês, como parte de reformas promovidas por Yasser Arafat na administração -, apresentou a Israel um plano para pôr fim à violência na Cisjordãnia e na Faixa de Gaza informou o diário israelense Haaretz. Ele foi encarregado por Arafat de reestruturar e unificar os vários serviços de segurança palestinos - acusados por Israel de nada fazerem para conter os atentados ou de estarem implicados em muitos deles. A proposta de Al-Yehiya visa a promover a calma nos territórios autônomos palestinos depois que o Exército de Israel voltar às posições ocupadas antes do início da intifada. O ministro se comprometeu, numa reunião no sábado com uma delegação israelense encabeçada por Peres, a desarmar as organizações radicais, redistribuir e centralizar em dois ou três órgãos de segurança cerca de 30.000 membros das forças da AP atualmente servindo em 11 unidades. O plano prevê a substituição dos envolvidos em ataques contra israelenses. Ao mesmo tempo, Al-Yehiya e outros emissários de Arafat tentam alcançar um acordo com o Hamas, a Jihad Islâmica e grupos palestinos de esquerda que promovem ataques contra civis israelenses.