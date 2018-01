Hamas propõe trégua em entrevistas à mídia de Israel Levando sua mensagem para um Estado que não reconhecem, o primeiro-ministro da Autoridade Palestina (AP) e o principal porta-voz do Hamas falaram a dois dos principais meios de comunicação israelenses. Em entrevistas distintas, o premier palestino, Ismail Haniye, e seu secretário de gabinete, Ghazi Hamad, disseram que o Hamas aceitaria firmar uma trégua de longo prazo com Israel. Ambos mantiveram, no entanto, uma postura evasiva quanto a possibilidade de reconhecer o Estado Judeu e renunciar a violência. O repórter de assuntos árabes do jornal Haaretz, Danny Rubinstein, que entrevistou Haniye, disse ter sido recebido pelo primeiro-ministro palestino sem uma data marcada, um gesto raro em se tratando da mídia israelense. Segundo Rubinstein, a mudança de postura leva a crer que o Hamas tem por objetivo falar diretamente ao povo israelense. "Se eles querem negociar conosco em um nível diário e prático, então é possível que cheguemos a um acordo", disse Rubinstein. "Pode ser chocante, mas tive a impressão de que o inimigo (Haniye) manteve as boas-maneiras e sorriu muito." Também nesta terça-feira, o secretário do gabinete de governo palestino, Ghazi Hamad, foi entrevistado pela rádio pública israelense. E deixou claro que o reconhecimento do Estado israelense ainda continua fora da agenda do Hamas. Isso porque, argumentou Hamad, Israel nunca reconheceu um Estado palestino, as "fronteiras de 1967" e as linhas do Armistício de Rodas (1949), vigentes antes da guerra daquele ano. Portanto, concluiu o porta-voz, o Governo do Hamas não tem por que reconhecer Israel, o que é exigido pelos membros do Quarteto - Estados Unidos, União Européia (UE), Rússia e ONU. "Até agora, não conversamos sobre o reconhecimento, mas se Israel concordar com uma retirada, então talvez isso seja possível", disse Hamad. O chefe de gabinete palestino se mostrou cético frente às promessas do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, que apresentará nesta terça-feira ao presidente americano, George W. Bush, em Washington, seus planos para uma retirada negociada ou unilateral da Cisjordânia, e sua aceitação de um Estado palestino "ao lado de Israel", segundo a vontade da comunidade internacional. "Olmert quer ficar com os assentamentos judaicos em 65% da Cisjordânia e com Jerusalém. Estas não podem ser as bases para negociar", afirmou o porta-voz do Governo do Hamas. Guerra civil Também em declarações nesta terça-feira, Haniye disse que a violência em Gaza "não chegará a desencadear uma guerra civil". O primeiro-ministro do Hamas baseou sua afirmação no fato de que "nenhuma das organizações (palestinas) está interessada em uma guerra fratricida". A declaração foi feita um dia antes do início das deliberações do "diálogo nacional" entre todas as 13 facções da resistência palestina. O presidente da AP e líder do grupo oposicionista Fatah, Mahmoud Abbas, participará do encontro. Para Haniye, o movimento islâmico Hamas, que ganhou as eleições legislativas de 25 de janeiro em Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, e a Fatah "superarão suas divergências como no passado".