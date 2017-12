Hamas quer apoio da Rússia para suspender sanções O líder político do Hamas, Khaled Mashaal, chegou nesta segunda-feira a Moscou para solicitar o respaldo da Rússia ao fim do bloqueio financeiro internacional aos territórios palestinos. "Apreciamos muito o papel da Rússia e esperamos que Moscou influa sobre a comunidade internacional" no problema do bloqueio aos territórios palestinos, imposto após a vitória eleitoral do Hamas em janeiro de 2006, disse Mashaal, segundo a agência "Itar-Tass". O chefe da delegação palestina disse que também abordará com as autoridades russas o acordo para um Governo de união nacional alcançado por Hamas e Fatah no último dia 8, na cidade saudita de Meca. Durante sua estadia em Moscou, o líder do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), que está exilado na Síria, deve reunir-se com o ministro de Assuntos Exteriores russo, Serguei Lavrov, e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Igor Ivanov. O líder do Hamas também abordará com seus interlocutores os resultados da reunião em Berlim do Quarteto de mediadores internacionais para o Oriente Médio (Rússia, EUA, União Européia e ONU). O Quarteto declarou na semana passada em Berlim que apoiará "um Governo palestino comprometido com a não violência, que reconheça o Estado de Israel e que aceite os acordos e obrigações prévias, incluindo o Mapa de Caminho" para o processo de paz. A Rússia é o único país do Quarteto de Madri que manteve reuniões com o Hamas, desde que essa organização surgiu como a primeira força eleitoral palestina.