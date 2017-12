Hamas quer pressa na formação de governo nacional O Hamas quer que as negociações entre os partidos palestinos para a formação de um governo de união nacional sejam concluídas em breve, para pôr fim "às pressões internacionais", segundo o porta-voz do Executivo da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ghazi Hamad. "Queremos formar um governo de unidade o mais rápido possível, para excluir a possibilidade de imposição de pressões internacionais", afirmou Hamad, garantindo que as três semanas de prazo concedidas por lei para a formação do novo Executivo não serão ultrapassadas. O porta-voz espera que os Estados Unidos mudem de postura em relação ao novo gabinete, pois "será difícil para Washington opor-se ao futuro Executivo, caso perceba que seus aliados o apóiam". Segundo Hamad, na próxima semana, as principais questões pendentes já terão sido resolvidas, inclusive a de quem ficará a cargo do Ministério do Interior, que controla os órgãos de Segurança. Por enquanto, "o primeiro-ministro Ismail Haniyeh conversou com todas as facções, inclusive com aquelas que não querem participar da coalizão", e todas expressaram seu apoio à formação de um governo de unidade, de acordo com o porta-voz. Pressões internacionais Israel, EUA e União Européia (UE) concordaram, na semana passada, que não reconhecerão o novo governo palestino a menos que este cumpra as exigências propostas pelo Quarteto de Madri (EUA, UE, ONU e Rússia) ao Hamas depois de sua chegada ao poder, em janeiro de 2006. As exigências dão conta de que o governo palestino reconheça clara e explicitamente o Estado judeu de Israel, aceite os acordos de paz já assinados e ponha fim à violência. O Hamas rejeita estas condições, e isso pode fazer com que o Estado palestino recuse os pedidos externos. Na segunda-feira, o encontro entre a secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, terminou com poucos sinais de progressos na direção do reinício de um processo de paz. Na quarta, União Européia, Estados Unidos, ONU e Rússia se reuniram para discutir as possíveis sanções para o Estado palestino governado conjuntamente pelo Fatah e pelo Hamas. Acordo Pelo acordo assinado em Meca, cujo objetivo é tentar encaminhar as partes a um processo negociador que culmine na criação de um Estado palestino, entre o Hamas e o movimento nacionalista Fatah, em 8 de fevereiro, as pastas serão divididas entre os dois grupos em função de sua representação parlamentar. Além disso, três ministérios serão destinados a representantes de grupos menores, e cinco para independentes. A Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), o segundo maior grupo após o Fatah dentro da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), rejeitou fazer parte do governo de união, alegando "razões políticas". Segundo os observadores, o motivo da recusa seria que o grupo esperava receber dois ministérios, e só obteve a oferta de um. Já a Frente Democrática para a Libertação da Palestina (FDLP) disse que sua decisão final dependerá das conversas que ocorrerão nos próximos dias. Por isso, o porta-voz do Fatah, Ahmed Abdel Rahman, fez um apelo a Haniyeh, para "buscar uma fórmula ampla, que assegure que todos os poderes possam se somar ao governo de unidade". Entretanto, Rahman frisou que o Fatah não criará obstáculos para a formação do novo governo. Ministérios Enquanto isso, segundo informações da imprensa, Salam Fayyad, um ex-funcionário do Banco Mundial (BM), do qual se considera independente, aceitou assumir o Ministério das Finanças do futuro Executivo. Com a nomeação de Fayad, que esteve à frente deste Ministério na Presidência de Yasser Arafat, tenta-se fazer com que o Quarteto de Madri suspenda o boicote imposto ao Governo do Hamas. Por outro lado, Rahman disse hoje aos jornalistas que seu grupo provavelmente nomeará Naser al-Kidwa, que já foi ministro de Assuntos Exteriores e representante da ANP nas Nações Unidas, para o cargo de vice-primeiro-ministro.