Hamas realiza protestos e volta a jurar vingança O Hamas voltou a jurar vingança pelo assassinato de seu líder espiritual em protestos realizados nesta sexta-feira na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Enquanto isso, soldados israelenses frustraram um ataque pelo mar contra um assentamento judaico em Gaza, matando dois suspeitos que saíram do Mar Mediterrâneo em trajes de mergulho. Em um campo de refugiados da Cisjordânia, um suposto militante morreu quando explosivos foram prematuramente detonados dentro de seu carro Em outro ponto da Cisjordânia, soldados israelenses patrulhavam Belém quando assassinaram um palestino em um choque com jovens atiradores de pedras perto da Tumba de Raquel. Segundo os soldados, o homem lançou uma bomba incendiária contra os militares israelenses antes de ser alvejado. Ainda nesta sexta-feira, líderes palestinos criticaram os Estados Unidos pelo veto a uma resolução Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) condenando o assassinato do xeque Ahmed Yassin, fundador e líder espiritual do Hamas. Com o veto, queixam-se os líderes palestinos, os EUA dão carta branca a Israel para que prossiga com sua política de "assassinatos seletivos" e ataques aéreas que também resultam na morte de muitos civis inocentes. "Receio que esse veto americano seja recebido pelos israelenses como um encorajamento para continuarem no caminho da violência e da escalada, assassinatos e reocupação", declarou Saeb Erekat, ministro e negociador da Autoridade Palestina. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, os EUA foram criticados durante o sermão pronunciado hoje pelo clérigo Yousef Abu Sneineh. "Os Estados Unidos não são patrocinadores da paz, mas sim patrocinadores do terrorismo internacional. Esse veto é uma luz verde para o prosseguimento dos assassinatos." Uma manifestação levou milhares de pessoas às ruas da Cidade de Gaza na noite de hoje. Durante o protesto, Ismail Haniyeh, que era bastante ligado a Yassin, disse que o voto mostra que o governo George W. Bush tem as mãos sujas de sangue no assassinato do líder espiritual do Hamas. "Essa é uma prova de que os Estados Unidos estiveram envolvidos no derramamento do sangue do xeque Ahmed Yassin", declarou Haniyeh a jornalistas. "O inimigo israelense está praticando terrorismo e os Estados Unidos continuam dando apoio. Milhares de simpatizantes do grupo radical islâmico também realizaram protestos em duas cidades da Cisjordânia, jurando vingança pelo assassinato de Yassin. Em Ramallah, uma multidão avisou a Israel que comece a preparar mortalhas. Em Nablus, uma centena de homens mascarados em trajes militares desfilaram junto a novos modelos de mísseis. No campo de refugiados de Balata, um suposto militante morreu em virtude da detonação acidental dos explosivos que transportava em seu carro, disseram policiais palestinos. O homem foi identificado como Ahmed al-Abed, das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Na Faixa de Gaza, palestinos em roupas de mergulho saíram do Mar Mediterrâneo armados com fuzis e granadas propelidas por foguete e abriram fogo contra um assentamento judaico a beira-mar na noite de ontem, informou o Exército nesta sexta-feira. Soldados posicionados no assentamento reagiram, matando dois agressores e ferindo um terceiro que fugiu depois de voltar para o mar. A autoria da tentativa de atentado da noite de ontem foi reivindicada hoje pelo Hamas.