Hamas reelege Khaled Meshal como seu líder

Meshal, de 56 anos, lidera o grupo desde 1996. Ele é considerado relativamente pragmático e contra com o apoio de potências regionais como Turquia, Egito e Catar. A expectativa é que Meshal enfrente a questão da reconciliação com o presidente Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia.

O Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007. Deste então, os governos rivais estabeleceram administrações separadas nos dois territórios. De acordo com duas autoridades do Hamas, Meshal não teve opositores na votação ocorrida na segunda-feira, conquistando o apoio a maioria do Conselho Shura do Hamas, que tem cerca de 60 integrantes. As informações são da Associated Press.