Hamas rejeita acordo de presos palestinos O dirigente do Hamas na Faixa de Gaza, Mushir Al-Masri, afirmou nesta quinta-feira que seu movimento rejeita o acordo alcançado por representantes das principais facções palestinas nas prisões israelenses. Para Al-Masri, o conteúdo do pacto não é compatível com a postura do Hamas. Segundo o acordo, os palestinos se conformarão com a criação de um Estado na Cisjordânia e em Gaza depois que os refugiados tiverem obtido o direito a retornar a seus lares e todos os prisioneiros palestinos forem libertados das prisões israelenses. O documento foi assinado por cinco membros do Hamas presos, entre outros. Segundo a edição desta quinta do jornal palestino Al Ayam, o texto foi promovido por Marwan Barghouthi, dirigente do movimento Fatah e deputado palestino.