Hamas rejeita convocação de eleições antecipadas O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) rejeitou a convocação de eleições antecipadas anunciada neste sábado pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, durante um discurso pronunciado em Ramallah. O ministro de Assuntos Exteriores e alto dirigente do Hamas, Mahmoud Zahar, rejeitou a medida, com a qual Abbas pretende fixar uma data para antecipar os pleitos presidencial e legislativo. "Rejeitamos a convocação do presidente Abbas de eleições antecipadas. Se ele se cansou da situação, deveria renunciar. Prometo ao povo palestino que com a ajuda de Alá não haverá pleito antecipado", afirmou Zahar. Em seguida, começaram os primeiros confrontos armados entre seguidores do presidente da ANP e militantes do Hamas, em reação ao discurso, no centro de Ramallah. Matéria alterada às 12h16 para acréscimo de informações