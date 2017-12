Hamas rejeita pedido de Abbas para negociar com Israel O movimento islâmico Hamas rejeitou de forma categórica e por meio de um porta-voz a possibilidade de negociar com Israel, um pedido feito publicamente hoje pelo presidente da ANP, Mahmoud Abbas, ao inaugurar a segunda legislatura do Parlamento. "O Hamas rejeita o pedido de Mahmoud Abbas por uma luta pacífica contra Israel", assegurou o porta-voz do movimento, Sami Abu Zuhri. Ele se referia ao discurso de Abbas aos membros do novo Parlamento palestino, no qual pediu ao grupo que reconheça os acordos de Oslo e Israel. "Nas atuais circunstâncias de ocupação, enquanto as agressões contra nosso povo persistem, o Hamas não se dispõe a negociar com Israel", disse Sami Abu Zuhri. E acrescentou: "Enfatizamos novo nosso direito à luta armada como direito natural dos palestinos a lutar contra a ocupação". Abbas tinha lembrado em seu discurso que embora os acordos de Oslo não fossem perfeitos, eram os que hoje permitiam ao Hamas fazer parte do Parlamento e os que obtiveram a legitimidade internacional para a causa palestina.