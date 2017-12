Hamas se diz preparado para negociar a paz O grupo militante palestino Hamas se disse pronto a retomar conversações com a Autoridade Nacional Palestina e o primeiro-ministro Ahmed Korei, a fim de negociar o fim dos ataques contra israelenses. O grupo participou do ataque homicida contra um assentamento judeu na Faixa de Gaza na sexta-feira. A despeito das dificuldades, Ismail Haniyeh, porta-voz do Hamas na Faixa de Gaza, disse que o grupo respondeu positivamente a um convite para uma reunião com Korei, embora a data não tenha sido marcada. O escritório de Korei não pôde confirmar o convite. ?Ahmed Korei vem declarando que seu objetivo é obter um cessar-fogo mútuo com Israel e trabalhando para confirmar que só existe uma autoridade nos territórios palestinos?, disse Abu Libdeh, chefe de gabinete do ministério palestino.