Hamas se nega a participar de gabinete palestino O grupo militante islâmico Hamas disse hoje que rechaçou a oferta de Yasser Arafat para se unir ao novo gabinete palestino que será anunciado nos próximos dias. Arafat ofereceu cargos no gabinete a representantes de quatro grupos militantes que estão envolvidos em ataques contra Israel. Três deles já haviam rechaçado a oferta. O Hamas se uniu a eles hoje. "Não acreditamos que a participação do Hamas no novo gabinete acrescente alguma coisa à causa palestina", disse Mohmoud Zahar, um dos líderes do grupo, em entrevista por telefone da Faixa de Gaza. O Hamas disse que deseja ver uma completa reestruturação das instituições palestinas e que se dispõe a participar nas eleições municipais. Mas assinalou que não considerava a renovação do gabinete palestino uma reforma de importância. A ala militar do Hamas assumiu a maioria dos 60 ataques suicidas perpetrados por palestinos durante o atual conflito no Oriente Médio. O grupo também rechaçou um pedido feito por Arafat para pôr fim aos atentados. O Hamas tem um grande respaldo político na Cisjordânia e Faixa de Gaza devido aos serviços sociais oferecidos pelo grupo. Pesquisas indicam que a organização aumentou sua influência entre os palestinos nos 20 meses de insurreição.