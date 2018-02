Hamas tenta aproximação e liberta 22 membros do Fatah O grupo militante Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 22 prisioneiros do Fatah, facção rival, num gesto de boa vontade. O porta-voz do Ministério do Interior do Hamas, Ehab Ghussein, disse que os prisioneiros foram detidos por terem cometido crimes e por questões de segurança.