Hamas vai disputar poder com Arafat no voto O grupo radical palestino Hamas, responsável por diversos atentados contra Israel, publicou anúncios em jornais convocando seus seguidores a votar nas próximas eleições palestinas. Além disso, um líder do grupo, Mahmoud Zahar, foi citado dizendo que o Hamas planeja disputar os pleitos legislativo e presidencial. Esta é a primeira vez que a organização assume um compromisso desse tipo com o processo político. Uma campanha eleitoral do Hamas será um desafio enorme ao atual presidente da ANP, Yasser Arafat, que anunciou planos para realizar eleições municipais a partir de dezembro. Existe uma insatisfação disseminada na população palestina com a corrupção na ANP e com o caos nos territórios. O anúncio publicado pelo Hamas no Al Ayyam, um importante jornal palestino, diz: "Concidadãos, é hora de mudar. É hora de registrar seu nome". Ontem, Zahar havia dito ao jornal árabe Al-Hayat, publicado em Londres, que o Hamas disputará a eleição legislativa e a presidencial. Em quatro anos de combate com Israel, o Hamas ganhou popularidade, tanto por seus atentados quanto por sua imagem de organização incorruptível.