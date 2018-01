Hamas vence em sete municípios nas eleições palestinas O movimento de resistência Islâmica (Hamas) conseguiu resultados significativos nas eleições municipais realizadas quinta-feira em 26 localidades da Cisjordânia, inclusive em municípios onde a Fatah contava com a vitória. As informações são do jornal israelense Ha´aretz deste domingo. A publicação destaca a vitória de candidatos do Hamas nos municípios de Bila, no distrito de Tulkarem, Beita em Nablus, Siloé na região de Ramallah, Ubeida e Doha em Belém, e Shoyuch na área de Hebron. O movimento governista Fatah conquistou 12 prefeituras, incluindo as de Abu Dis e Al-Azaríe ao leste de Jerusalém, Halhul em Hebron, Jericó e aldeias de seus arredores, e Azun próxima a Tulkarem. Nos sete municípios restantes, entre os quais cidade de Tubas, localidade que teve maior participação de eleitores, ainda não foi declarado nenhum vencedor.