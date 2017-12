Hamid Karzai toma posse no Afeganistão O líder pashtun Hamid Karzai é o novo chefe de governo do Afeganistão. A posse foi neste sábado em Cabul. O governo provisório de Karzai ficará no poder por seis meses. Karzai assume o país depois de três meses de bombardeios americanos, cinco anos de regime Taliban e 22 anos de guerra civil. "Trabalharei duro para trazer a unidade nacional e a paz", disse Karzai em seu discurso. Logo depois, ele recebeu um abraço do presidente afegão deposto pelo regime Taleban em 1996, Burhanuddin Rabbani. "Prometo cumprir o meu dever e trazer a paz ao Afeganistão. Daremos todos os direitos às mulheres, que representam a metade do nosso povo", completou Karzai que foi aplaudido por mais de 2 mil convidados que participaram da cerimônia. Além de Karzai, 29 ministros do governo tomaram posse. A maioria dos ministros são membros da Aliança do Norte. Entre eles, Mohamed Kassim Fahim, que será o ministro da Defesa e Abdullah Abdullah, ministro do Assuntos Exteriores. Ambos exerceram essas funções durante o governo de Rabbani