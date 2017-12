Hamid Karzai vai se encontrar com ex-rei afegão O chefe do governo provisório do Afeganistão, Hamid Karzai, viajou para Roma, onde deve se encontrar com o ex-rei do Afeganistão Mohammed Zaher Shah. A informação foi dada esta segunda-feira por um porta-voz afegão à agência de notícias AFP Shah, de 87 anos, governou o país de 1933 até ser deposto em 1973 e está exilado na cidade italiana desde então.