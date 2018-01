Haniye rejeita condições do Quarteto de Madri O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniyeh, rejeitou nesta quarta-feira o cumprimento das três condições do Quarteto de Madri para restabelecer o diálogo político e as ajudas econômicas ao novo governo palestino de união Nacional. "Eles nos dizem que impõem condições ao povo palestino, que significam reconhecer a legitimidade da ocupação, condenar a resistência e nos comprometer com os acordos assinados", disse Haniyeh em um ato público. O primeiro-ministro estabeleceu esse paralelismo para se referir às três condições do Quarteto de Madri, que são: reconhecer Israel, cessar a violência e aceitar os acordos de Oslo. Mas suas declarações não podiam ter sido feitas em pior momento, pelo menos para o presidente Mahmoud Abbas, que uma hora depois se reuniria com o presidente George W. Bush em Nova York. Os Estados Unidos se negam a aceitar o Hamas dentro de um governo de união nacional na ANP, a menos que o movimento aceite de forma tácita as três condições e isso fique registrado no programa de Governo. Haniyeh sustenta que está disposto a "trabalhar" com os acordos assinados, mas nunca a aceitá-los ou reconhecê-los. "Dizemos a eles que há uma realidade com a qual estamos lidando há seis meses, mas isso não significa que reconheçamos sua legitimidade", afirmou. "Não pagaremos nenhum preço por um governo de união nacional que só procura reforçar nossos direitos legítimos", ressaltou.