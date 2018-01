Haniyeh apresentará renúncia para formar governo de unidade O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniyeh, apresentará nesta quinta-feira sua carta de renúncia ao presidente Mahmoud Abbas para a formação de um novo governo de união nacional, disseram fontes palestinas que pediram para não serem identificadas. As fontes acrescentaram que o ato acontecerá na Cidade de Gaza, onde o movimento islâmico Hamas (de Haniyeh) e o Fatah (presidido por Abbas) também negociarão a distribuição dos ministérios do próximo Governo. No entanto, o gabinete do presidente da ANP na cidade cisjordaniana de Ramala afirmou que Abbas deve se reunir esta tarde com o ministro das Relações Exteriores da França, Philippe Douste-Blazy. Há dois dias, em Paris, Douste-Blazy disse em um debate sobre o Oriente Médio no Senado que espera "viajar na sexta-feira à noite", e ficará sábado e domingo na região. Abbas pedirá a Haniyeh a formação do novo Governo de união nacional, o que ambos definiram na segunda-feira passada, para superar a crise em Gaza e na Cisjordânia devido à interrupção de transferências dos países doadores à ANP. Esse embargo de deve ao isolamento imposto pelo Quarteto de Madri - Estados Unidos, a União Européia (UE), Rússia e ONU - e por vários Governos árabes ao Executivo do Hamas, representado pelo primeiro-ministro Haniyeh. Um dos objetivos do próximo Governo será apresentar uma plataforma política com posições moderadas, a fim de conseguir o apoio internacional que, segundo suposições da imprensa palestina, possibilitará a suspensão do embargo financeiro. Ao assumir suas funções, em março passado, Haniyeh e os porta-vozes do Hamas rejeitaram as três exigências da comunidade internacional: o desarmamento de sua milícia, o reconhecimento da legitimidade de Israel e o respeito aos acordos assinados pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Por enquanto, não está claro se Haniyeh - que continuará à frente da nova coalizão - cumprirá essas exigências, pois, até agora, não se sabe a plataforma do Governo de unidade. A UE amenizou parcialmente a crise financeira, que há seis meses impede Haniyeh de pagaros salários de cerca de 165.000 funcionários públicos, através de doações transferidas a Abbas para pagar o pessoal de saúde e os combustíveis para as funcões da ANP.