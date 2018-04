Hariri descarta integrar governo liderado por Hezbollah

"O Movimento Futuro (liderado por Hariri) anuncia sua recusa em participar de um governo liderado por um candidato nomeado pela oposição", afirmou o texto, referindo-se ao grupo militante Hezbollah e seus aliados.

O comunicado de Hariri vem a público no momento em que o ex-primeiro-ministro Najib Mikati, de 55 anos, aparece como candidato favorito a tornar-se premiê, após ele garantir o apoio do Hezbollah, que derrubou o governo de Hariri mais cedo neste mês.

Funcionários dizem que Mikati, um empresário do setor das telecomunicações, foi o nome preferido pelo Hezbollah dada sua posição como um político de centro, com boas relações com os divididos partidos libaneses.

Mikati lançou ontem sua candidatura e disse esperar que pudesse se tornar um nome de consenso. Mas o Movimento Futuro de Hariri disse que não há nada como um "candidato de consenso". "Há um candidato chamado Saad Hariri, e então há outro apontado pela oposição", diz o comunicado.

Hoje, o presidente Michel Suleiman começa um período de dois dias de consultas com os 128 parlamentares do país para escolher o nome do futuro premiê, que deverá então negociar para formar um novo governo. As informações são da Dow Jones.