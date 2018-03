Harley-Davidson faz 100 anos com festa em agosto A fábrica de motocicletas Harley-Davidson se prepara para comemorar o centenário de fundação, e dezenas de milhares de motociclistas deverão se reunir ao final de agosto, nas ruas de Milwaukee, para participar da festa. A Harley vem preparando a celebração há três anos e já contratou diversos grupos musicais para animar as exibições de motos, vendas especiais, passeios pelas instalações da fábrica e um desfile dos 10.000 motoqueiros que, segundo os organizadores, estarão na cidade entre 28 e 31 de agosto. As festas chegarão ao auge com um concerto gratuito e queima de fogos nas avenidas que margeiam o Lago Michigan. Em contraste com o desempenho fraco da economia americana em tempos recentes, a empresa informou um aumento de 40% nas receitas no primeiro trimestre e crescimento de 14% nas vendas nos EUA. Durante a festa, a Harley pretende revelar sua nova linha de modelos Sportster e as novas motocicletas para 2004.