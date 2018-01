Havaí: submarino nuclear se choca com pesqueiro Um submarino nuclear norte-americano emergiu e se chocou hoje de manhã com um pesqueiro japonês a 16 quilômetros da baía de Honolulu. De acordo com as primeiras informações da emissora televisão pública japonesa NHK, após a colisão, a embarcação, que transportava 35 pessoas, entre elas 20 marinheiros, dois professores e 13 estudantes da Universidade de Uwajira, afundou. Cerca de 10 pessoas estão desaparecidas. O submarino de guerra USS Greeneville, com sede em Pearl Harbor, realizava operações de rotina no sul de Honolulu quando saiu da superfície e se chocou com a embarcação, segundo o tenente comandante Jane Campbell, porta-voz do Comando da Base Aérea Naval, em Pearl Harbor. A Guarda Costeira informou que 25 pessoas que estavam a bordo conseguiram se salvar, jogando-se no mar com coletes salva-vidas. A guarda costeira, com o apoio da tripulação do submarino, continua o trabalho de busca dos sobreviventes.