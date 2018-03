Havana indicia motorista por morte de Payá Cuba informou ontem que vai processar por homicídio o espanhol Ángel Carromero, que dirigia o carro no acidente que matou o dissidente cubano Oswaldo Payá, no dia 22. O sueco Jens Aron Modig, que também estava no veículo, recebeu autorização para deixar a ilha e chegou ontem a Estocolmo. Assim, ele escapa de ser julgado por atividades políticas ilegais, delito que, segundo Havana, Modig e o espanhol cometeram. Carromero, dirigente da juventude do Partido Popular da Espanha, pode ser condenado a 10 anos de prisão se for considerado culpado pelo acidente. / AP