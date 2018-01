Havel passará alguns meses nos EUA O ex-presidente checo Vaclav Havel tem planos de passar alguns meses nos Estados Unidos ainda este ano, revelou um assessor nesta sexta-feira. A convite da Biblioteca do Congresso dos EUA, Havel planeja ficar no país entre abril e julho. Ele deverá passar a maior parte do tempo em Washington, disse Jakub Hladik seu assessor. Ele afirmou que Havel, recuperado de uma recente crise de bronquite, deverá protagonizar uma série de palestras, mas ainda não possui detalhes sobre os temas. Havel, que foi presidente da República Checa até fevereiro de 2003, também tem planos de aproveitar o tempo nos EUA para retomar sua carreira literária, interrompida durante os 13 anos em que esteve à frente do governo checo, comentou Hladik.