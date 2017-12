Havia explosivos em sacola de invasor, diz polícia irlandesa Especialistas do Exército britânico desarmaram pelo menos seis explosivos que estavam sob posse de um protestante extremista que invadiu o Parlamento irlandês nesta sexta-feira, disse o comandante de polícia de Belfast. O chefe Constable Hugh Orde disse que os explosivos dentro da sacola, a qual o criminoso condenado Michael Stone jogou dentro do saguão do Prédio Parlamentar Stormont durante um debate sobre divisão de poder no país, eram "de projeções amadoras". Contudo ressaltou que isso não as fazia menos perigosas. Stone foi condenado por ter cometido um dos mais audaciosos ataques terroristas do país - um ataque com armas de fogo e granadas contra um funeral de um membro do IRA. Na ação, Stone matou três pessoas, entre eles um homem do IRA, antes que os católicos o cercassem e lhe dessem uma surra.