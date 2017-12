Hélice de helicóptero escapa e mata soldado na Colômbia Uma das lâminas da hélice do rotor escapou de um helicóptero que se preparava para decolar e matou um soldado,a lém de danificar o jato pessoal do ministro da Defesa colombiano, Minister Jorge Alberto Uribe. O ministro não se feriu no incidente ocorrido domingo, na base militar de Tres Esquinas, disse o general Edgar Lesmez.