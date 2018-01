Helicóptero americano abatido no Iraque; sem feridos Guerrilheiros abateram um helicóptero americano com uma granada propelida por foguete nas proximidades de Falluja, informam testemunhas. Os militares americanos dizem que a aeronave fez um ?pouso forçado?. Um porta-voz que pediu para não ser identificado disse que o helicóptero de observação OH-58D Kiowa fez o ?pouso forçado? com dois tripulantes a bordo. Nenhum se feriu. O porta-voz acrescentou que uma força armada foi enviada para a área. Um repórter da Associated Press viu dois helicópteros voando em formação perto da cidade, quando um foi atingido por uma granada vinda do solo. Ele desceu imediatamente em seguida, num campo aberto. O aparelho parecia intacto, mas fumegava bastante. Dois outros helicópteros, marcados com cruzes vermelhas, desceram nas proximidades, em seguida.